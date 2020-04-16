تدشين «وحدة كوفيد 19» بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة (صور)

أدى وزير الصحة عبد اللطيف المكي اليوم الخميس 16 أفريل 2020، زيارة عمل إلى ولاية سوسة تولى خلالها بمعية نور الدين الطبوبي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل وسمير ماجول رئيس إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية معاينة الوحدة الجديدة المخصصة لإستقبال مرضى كوفيد-19 بالمستشفى الجامعي سهلول والتي تم إنجازها ببادرة من مجموعة من رجال الأعمال بالجهة وذلك في إطار المجهود الوطني للتصدي لفيروس كورونا المستجدّ.

كما إطلع الوزير بالمناسبة على قاعة العمليات الجديدة التي وقع إحداثها بقسم الاستعجالي بالمستشفى بهدف تحسين الخدمات الصحية المسداة للمواطنين.

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