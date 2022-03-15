تدشين وحدة يابانية Alva One لصناعة الوسادات الواقية من حوادث السيارات ببن عروس

أشرفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي اليوم الثلاثاء، على موكب تدشين وحدة يابانية لصناعة الوسائد الواقية AIRBAG من حوادث السيارات Alva ONE الكائنة بالمنطقة الصناعية شبدة -نعسان من ولاية بن عروس والتابعة للمجمع الياباني توراي وذلك بحضور السفير الياباني في تونس شيزوكي شيميزو والنائب الأول لمجمع الياباني لأوروبا Toray Industries Testuya Tsunekawa ومستشار رئيسة الحكومة رياض الصيد والمدير العام المساعد لشركة Alva Tunisia عبد المجيد الجميعي.

كما حضر موكب التدشين ممثلون عن الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة التونسية للاستثمار وعن السلط الجهوية والمحلية لولاية بن عروس.

وصرحت نائلة نويرة القنجي بهذه المناسبة، أن هذا المصنع تم إنجازه بكفاءات تونسية مائة بالمئة مع اشراف ميداني مزدوج بين إطارات تونسية ويابانية وسيؤمن حوالي 3000 موطن شغل.

كما ثمنت الوزيرة مستوى العلاقات التونسية اليابانية المتميزة والتي شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة من خلال تقدم انجاز الاستثمارات اليابانية الهامة ببلادنا والتي ساهمت في توفير حوالي 25 ألف موطن شغل منهم 15000 في القطاع الصناعي، مشيرة أن تدشين هذه الوحدة التابعة لمجمع توراي للصناعة يترجم عمق العلاقات الاقتصادية التونسية اليابانية والثقة في الكفاءات التونسية وفي البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية هذا المشروع في النهوض بقطاع النسيج التقني، مؤكدة حرص الحكومة على تحسين مناخ الأعمال وتقديم حوافز للمستثمرين وتبسيط الإجراءات سيما وأن تونس ستحتضن قمة تيكاد 8 يومي 27 و28 أوت القادم الهادفة إلى دعم فرص التعاون بين تونس واليابان والبلدان الافريقية في مختلف القطاعات الواعدة والتي ستكمن من جعل تونس بوابة للاستثمار نحو افريقيا وأوروبا.

ومن جهته، أكد السفير الياباني حرص بلده على مزيد استقطاب الاستثمارات اليابانية إلى بلادنا واختيار تونس ثالث وجهة استثمارية بعد فرنسا وإيطاليا، مثمنا جهود القائمين على هذا المشروع وانجازه في الآجال المحددة رغم الظروف القاسية التي فرضتها جائحة كوفيد 19.

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