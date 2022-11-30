تدشين وحدتين مختصتين بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالقصرين

تمّ يوم 29 نوفمبر 2022، تدشين الوحدتين المختصّتين بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل للأمن والحرس الوطنيّين اللتين تمّت تهيئتهما وفقا للمواصفات والمعايير الدّوليّة، وذلك تحت إشراف والي القصرين ونائبة سفيرة مملكة هولندا بتونس Angèle Samura ومديرة مكتب صندوق الأمم المتّحدة للطفولة بتونس اليونيسيف بالنيابة Silvia Chiarucci بحضور ثلة من الإطارات السامية من وزارة الدّاخليّة والسّلط الجهويّة والمحلية.

وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم، أنّ هذا المسار لا يشمل فقط الجوانب اللوجيستية والبنية التحتية فحسب بل تمّ العمل منذ مدّة على تدعيم قدرات الأعوان المكلفين بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل من خلال تنظيم دورات تدريبيّة وورشات عمل إضافة إلى إعداد وثائق مرجعية في علاقة بهذا المجال.

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