تدليس وثائق رسمية تهمّ الأمن القومي لتونس: سعيد يُطالب بضرورة تتبع الجناة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 بقصر قرطاج، توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

وتناول اللقاء الوضع الأمني في البلاد ومتابعة الجهود المبذولة للتصدّي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة، فضلا عن ضرورة تجاوز العقبات المفتعلة التي تواجهها الاستشارة الوطنية.

كما تم التطرق إلى مسألة تدليس وثائق رسمية تهمّ الأمن القومي لتونس ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي حيث أكّد رئيس الجمهورية على ضرورة تتبع الجناة لأن مسك مدلّس واستعماله لا يدخل إطلاقا في إطار حرية التعبير.

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