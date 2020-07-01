تذكير: توقيت العمل الصيفي

ينطلق بداية من اليوم الأربعاء غرة جويلية 2020، العمل بالتوقيت الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى غاية يوم 31 أوت 2020 على النحو التالي:

أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس : من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14.30)

يوم الجمعة : من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال (13.30).

ويأتي هذا عملا بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 30 جوان 2017.

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