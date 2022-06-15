تراتيب الإضراب العام غدًا وقائمة المؤسسات العمومية الـ159 المعنية

يدخل أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية في إضراب عن العمل يوم غدٍ الخميس 16 جوان 2022، بقرار من الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة مؤخرا بالحمامات.

ووفقا لتراتيب الإضراب فبالنسبة للمؤسسات والمنشآت العمومية ينطلق الإضراب من منتصف الليلة الفاصلة بين 15 جوان 2022و16 جوان 2022 وذلك إلى غاية منتصف الليل.

ويشمل الإضراب كافة أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية ومع المحافظة على الحد الأدنى من الخدمات بمراكز العمل الحيوية والتي تحددها الجامعات حسب خصوصية قطاعاتهم.

وعلى النقابات الأساسية التواجد بمقرات العمل قبل انطلاق الحصة الصباحية لتأطير الأعوان ثم اصطحابهم إلى المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل شارع الولايات المتحدة تونس لحضور التجمع العمالي الذي يلتئم بمناسبة الإضراب بداية من الساعة العاشرة صباحا.

وبالنسبة للوظيفة العمومية والقطاع الخاص، فإنه وفي إطار التضامن النقابي يتعيّن على كافة الإطارات النقابية الالتحاق يوم الإضراب بالمقر المركزي للاتحاد قبل الساعة العاشرة صباحا.

وتضمّ المؤسسات والمنشآت المعنية بالإضراب قائمة بـ 159 مؤسسة ومنشأة عمومية.

ويُطالب اتحاد الشغل بالاستجابة للمطالب التالية:

-سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021

-تطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة

-الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021-2022-2023

-الشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوصصة الجزئية أو الكلية

-إلغاء المساهمة التضامنية (1%)

-إنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية.

وفيما يلي قائمة المؤسسات المعنية بالإضراب:

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