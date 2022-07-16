تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة إلى 118 يوم توريد

كشفت بيانات وقتية للبنك المركزي التونسي أن قدرة تونس على تغطية واردتها بالاعتماد على العملة الصعبة تراجعت بحلول يوم 15 جويلية 2022 ، الى 118 يوما مقابل 138 يوما خلال الفترة نفسها من 2021 رغم ارتفاع قيمة الاحتياطيات الى 23.9 مليار دينار.

وتشير المعطيات ذاتها الى أن احتياطي تونس من النقد الاجنبي، خلال الفترة نفسها من سنة 2021، كان في حدود 21.7 مليار اي ما يعادل حينها تغطية 138 يوما من التوريد.

وتراجعت قدرة تونس على تغطية وارداتها بنحو 20 يوما بحلول 15 جويلية 2022 ، مقارنة بقدرتها على تغطية الواردات خلال نفس الفترة من سنة 2021.

وبلغ سعر صرف 1 دولار امريكي زهاء 187ر3 دينار بحلول يوم 14 جويلية 2022، في حين كان عند مستوى 2.8 دينار خلال نفس الفترة من 2021.

في المقابل تراجع سعر اليورو من 3.3 دينار سجلت يوم 14 جويلية 2021 الى 3.210 دينار تم بلوغها يوم 14 جويلية 2022.

وناهز الحجم الجملي لاعادة التمويل بحلول يوم 15 جويلية 2022، زهاء 6ر11 مليار دينار بعد في حدود 1ر10 مليار دينار في حين تضمن حاصل الحساب الجاري للخزينة مبلغ 1ر1مليار دينار.

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