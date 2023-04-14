تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة إلى 93 يوم توريد

تراجعت الموجودات الصافية من العملة الصعبة إلى 93 يوم توريد ( ما يعادل 21،6 مليار دينار) وذلك يوم 13 أفريل 2023، مقابل 123 يوم توريد ( ما يعادل 23 مليار دينار) في التاريخ نفسه من سنة 2022.

وبيّنت المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي أن احتياطات العملة الأجنبية نزلت في يوم واحد ( من 12 إلى 13 أفريل 2023) بقيمة 395 مليون دينار وهو ما يمثل تراجع بيومين توريد، في حين بلغت يوم 12 أفريل 2023، نحو 22 مليار دينار ( ما يعادل 95 يوم توريد).

ويفسر هذا التراجع في جزء منه إلى تدهور معدل تبادل الدينار مقابل العملات الأجنبية الرئيسية، إذ ارتفع سعر قيمة 1 أورو مقابل الدينار من 3،259 د يوم 12 أفريل 2023 إلى 3،344 د حاليا وكذلك بالنسبة إلى الدولار ، فهو يساوي اليوم 3،062 دينار بينما كان قبل سنة 3،016 دينار.

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