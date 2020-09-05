تراجع التضخم إلى مستوى 5.4 بالمائة

تراجعت نسبة التضخم لشهر أوت 2020، إلى مستوى 5.4 بالمائة بعد ان كانت في مستوى5.7 بالمائة خلال شهر جويلية المنقضي و5.8 بالمائة خلال شهر جوان، وفق معطيات نشرها اليوم المعهد الوطني للإحصاء.

ويعود هذا المنحى التنازلي لنسبة التضخم إلى تباطؤ نسق ارتفاع أسعار عدة مجموعات رئيسية لعل أهمها خلال هذا الشهر مجموعة التغذية والمشروبات (3.9 بالمائة مقابل 4.0 بالمائة) ومجموعة التبغ والمشروبات الكحولية (17.5 بالمائة مقابل 27.5 بالمائة.

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