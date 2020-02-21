تراجع الصادرات والواردات في جانفي 2020

أكد المعهد الوطني للإحصاء اليوم الجمعة، أن التبادل التجاري مع الخارج سجّل بالأسعار القارة خلال شهر جانفي من سنة 2020 انخفاضا على مستوى الصادرات بنسبة 2.5 بالمائة وعلى مستوى الواردات بنسبة 18.7 بالمائة مقارنة بشهر جانفي 2019.

أما على مستوى الأسعار، فقد شهدت المواد المصدرة انخفاضا بـنسبة 1.7 بالمائة وسجلت المواد الموردة ارتفاعا بنسبة 7.5 بالمائة، وقد بلغ حجم المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال شهر جانفي من سنة 2020 ما قيمته 3655.6 مليون دينارا عند التصدير 4626.1 مليون دينارا عند التوريد، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 4.2 بالمائة على مستوى الصادرات و14.1 على مستوى الواردات، وذلك بالمقارنة بشهر جانفي من سنة 2019 .

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