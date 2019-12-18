تراجع عدد النقاط السوداء في تونس إلى 43 نقطة

أكد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية « نور الدين السالمي » في مداخلته خلال الجلسة العامة بالبرلمان المخصصة للحوار مع عدد من أعضاء الحكومة حول حادثة عمدون من ولاية باجة اليوم الأربعاء، أن النقاط السوداء لديها معايير دقيقة، مشيرا إلى أن النقطة السوداء تعتبر كذلك عندما يقع فيها 10 حوادث وتمتدّ على 850 مترا.

وبين السالمي بأنها كانت هنالك 145 نقطة سوداء بين 2007 و2011 وأصبح 43 نقطة في 2018

وأضاف السالمي بأن الطريق الوطنية 11 عمدون – باجة هي طريق عرضها 7 متر و60 صم وهي طريق مجهّزة بالإشارات العمودية والأفقيّة اللازمة طبق المعايير وتحتوي على حائط واقي على مستوى المنعرج .

وأوضح الوزير بأن هنالك قرابة 600 ألف عربة تمرّ عبر هذه الطريق كما تم تسجيل 3 حوادث في العشر سنوات الأخيرة، مؤكدا أنه تم الإعلان عن الإستشارة في 03 ديسمبر أي مباشرة بعد الحادثة لإصلاح الحاجز الواقي وتركيز مخفّضات إرتجاجيّة مع إضافة عدد من الإشارات.

كلمات البحث :النقاط السوداء;تونس