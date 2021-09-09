تراجع نسبة التحاليل الإيجابية إلى 10.80 %

أعلنت وزارة الصحة أن نسبة التحاليل الإيجابية اليومية يوم 7 سبتمبر 2021، بلغت 10.80 بالمائة وذلك بعد تسجيل 1711 إصابة جديدة بالفيروس من مجموع 15848 تحليلا مخبريا.

وبلغ العدد الجملي للتحاليل الإيجابية 680074 شخصا، تعافي منهم 647591 شخصا.

كما تم في اليوم نفسه تسجيل 20 حالة وفاة ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات المبلغ عنها 24041 حالة وفاة.

ويُقيم حاليا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة 2411 مريضا، 464 بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و102 تحت التنفس الاصطناعي.

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