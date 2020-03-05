تراجع نسبة التّضخم

كشف المعهد الوطني للإحصاء في بيان صحفي نشره اليوم الخميس، تراجع نسبة التضخم في تونس خلال شهر فيفري 2020، إلى 5.8 بالمائة بعد أن كانت في حدود 5.9 بالمائة خلال شهر جانفي 2020 و 6.1 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2019.

وأرجع البيان هذا التقلص بتواصل تراجع وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات من 4.4 بالمائة الى 3.7بالمائة خلال الشهر الحالي (5.8 بالمائة في شهر ديسمبر 2019).

وتراجعت وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خلال شهر فيفري 2020 ، إلى 3.7 بالمائة نظرا لارتفاع أسعار الغلال بنسبة 12.8 بالمائة وأسعار مشتقات الحليب والبيض بنسبة 4.9 بالمائة وأسعار اللحوم بنسبة 4.6 بالمائة في حين تراجعت أسعار زيت الزيتون بنسبة 13،9 بالمائة .

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