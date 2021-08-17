ترحيل 57 تونسيا من ليبيا

أعلنت القنصلية العامة التونسية بطرابلس على صفحتها الرسمية بالفايسبوك اليوم، أنّ مصالح البعثة أتمت صباح اليوم الثلاثاء 17 أوت 2021 ترحيل 57 شابا تونسيا ممن تم إيقافهم مؤخرا أثناء رحلة هجرة سرّية نحو السواحل الإيطالية وإيداعهم بمركز الهجرة غير الشرعية بمدينة الزاوية.

وقد قامت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بطرابلس بكل الإجراءات القانونية والادارية اللّازمة لإعادتهم إلى أرض الوطن بالتنسيق مع السلطات الليبية المسؤولة التي أبدت تعاونا كبيرا مع مصالح البعثة.

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