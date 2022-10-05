ترفيع نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي إلى 7.25%

قرر مجلس إدارة البنك المركزي لدى اجتماعه اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي بـ 25 نقطة أساسية لتبلغ 7.25 ⁒ ممّا سيؤدي إلى ارتفاع نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي لمدة 24 ساعة إلى 6,25⁒ و8,25⁒ على التوالي مع مواصلة توخي الحيطة فيما يخص التطورات القادمة لنسبة التضخم.

ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من تاريخ يوم غدٍ الخميس 6 أكتوبر 2022.

كما قرر المجلس الترفيع في نسبة الفائدة على الادخار بـ 25 نقطة أساسية لتبلغ 6,25⁒.

وفيما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك، لاحظ المجلس تواصل الارتفاع المتسارع والمعمّم للتضخم الذي بلغ 8,6⁒ في شهر أوت 2022، أي أعلى مستوى يتم تسجيله منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود.

وأشار المجلس على وجه الخصوص إلى أن التضخم الأساسي « دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة » وبالنظر إلى أنه يمثل مقياس المنحى الأساسي للتضخم، قد تسارع ليبلغ 8,5⁒ في شهر أوت 2022 مقابل 8,2⁒ في الشهر السابق و5,3⁒ قبل سنة.

وكان الخبير الاقتصادي محسن حسن قد اعتبر في تصريح لإذاعة شمس اف ام اليوم، أن الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية سيؤدي حتما الى الترفيع في نسبة الاقتراض في السّوق النّقديّة TMM ، معتبرا أن هذا الإجراء ضروري لكبح جماع التضخم لكن سيكون له تاثير سلبي على المقدرة الشرائية للاسر وعلى المؤسسات، خاصة من يتمتعون بقروض ذات فائدة متغيرة.

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