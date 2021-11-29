ترقيات استثنائية للأمنيين الذين شاركوا في التصدي للعنصر التكفيري بشارع بورقيبة

استقبل وزير الداخلية « توفيق شرف الدين » عشية يوم الجمعة 26 نوفمبر 2021، بمكتبه أعوان الأمن الذين شاركوا في التصدي للعنصر التكفيري بشارع الحبيب بورقيبة.

وقد حيّى الوزير يقظة الأعوان وحرفيتهم في التعامل مع الحادثة دون مخالفة القانون أو المس من سلامة المواطنين وبخاصة عون الأمن الذي اضطر لإطلاق النار.

كما أسند لهم ترقيات استثنائية استحقاقا لتفانيهم في أداء الواجب، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.

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