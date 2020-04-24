تركيبة الكتل البرلمانية

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الخريجي الغنوشي في بداية الجلسة العامة لليوم الجمعة 24 أفريل 2020، عن استقالة النائب فيصل التبيني من الكتلة الديمقراطية .

وفي ما يلي التركيبة الجديدة للكتل :

- كتلة حركة النهضة : 54

- الكتلة الديمقراطية : 39

- كتلة قلب تونس : 29

- كتلة ائتلاف الكرامة : 19

- كتلة الحزب الدستوري الحر : 16

- كتلة الاصلاح : 16

- كتلة تحيا تونس : 14

- الكتلة الوطنية : 09

- كتلة المستقبل : 08

- غير المنتمين : 13

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