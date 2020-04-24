تركيبة الكتل البرلمانية

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الخريجي الغنوشي في بداية الجلسة العامة لليوم الجمعة 24 أفريل 2020، عن استقالة النائب فيصل التبيني من الكتلة الديمقراطية .
وفي ما يلي التركيبة الجديدة للكتل :
- كتلة حركة النهضة : 54
- الكتلة الديمقراطية : 39
- كتلة قلب تونس : 29
- كتلة ائتلاف الكرامة : 19
- كتلة الحزب الدستوري الحر : 16
- كتلة الاصلاح : 16
- كتلة تحيا تونس : 14
- الكتلة الوطنية : 09
- كتلة المستقبل : 08
- غير المنتمين : 13
كلمات البحث :الكتل البرلمانية;تركيبة
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