تركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء



أدّى أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي اليوم الاثنين 7 مارس 2022، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

وفي ما يلي تركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء:

المجلس المؤقت للقضاء العدلي

1 المنصف الكشو الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا .

2 فتحي عروم وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب نائب رئيس

3 عماد الدرويش وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية مقررا

5 أحمد الحافي رئيس المحكمة العقارية عضوا

6 شادية بالحاج إبراهيم قاضي عدلي متقاعد عضو

7 نجاة بوليلة قاضي عدلي متقاعد عضو

8 شادية الصافي قاضي عدلي متقاعد عضو

المجلس المؤقت للقضاء الإداري

1 مهدي قريصيعة الرئيس الاول للمحكمة الإدارية رئيسا .

2 سميرة قيزة رئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته نائب رئيس

3 سلوي قريرة مندوب الدولة العام الاقدم في خطته مقرر

4 نايلة القلال رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته عضوا

و 3 قضاة متقاعدين من القضاء الإداري و هم جليلة المدورى و نبيهة مقطوف الشايبي و مصطفي باهية .

المجلس المؤقت للقضاء المالي

1 نجيب الكتاري الرئيس الاول لمحكمة المحاسبات رئيسا.

2 نور الدين الزوالي وكيل الدولة العام نائب رئيس

3 حاتم السنيني وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات مقرر

4 سلوى بن وال عطية رئيس دائرة استئنافية الأقدم في الخطة عضوا

5 جيلاني شباح قاضي مالي متقاعد .

6 حسين الجويلي قاضي مالي متقاعد .

7 هند القنجي قاض مالي متقاعد.

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