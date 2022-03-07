أدّى أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي اليوم الاثنين 7 مارس 2022، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
وفي ما يلي تركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء:
المجلس المؤقت للقضاء العدلي
1 المنصف الكشو الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا .
2 فتحي عروم وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب نائب رئيس
3 عماد الدرويش وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية مقررا
5 أحمد الحافي رئيس المحكمة العقارية عضوا
6 شادية بالحاج إبراهيم قاضي عدلي متقاعد عضو
7 نجاة بوليلة قاضي عدلي متقاعد عضو
8 شادية الصافي قاضي عدلي متقاعد عضو
المجلس المؤقت للقضاء الإداري
1 مهدي قريصيعة الرئيس الاول للمحكمة الإدارية رئيسا .
2 سميرة قيزة رئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته نائب رئيس
3 سلوي قريرة مندوب الدولة العام الاقدم في خطته مقرر
4 نايلة القلال رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته عضوا
و 3 قضاة متقاعدين من القضاء الإداري و هم جليلة المدورى و نبيهة مقطوف الشايبي و مصطفي باهية .
المجلس المؤقت للقضاء المالي
1 نجيب الكتاري الرئيس الاول لمحكمة المحاسبات رئيسا.
2 نور الدين الزوالي وكيل الدولة العام نائب رئيس
3 حاتم السنيني وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات مقرر
4 سلوى بن وال عطية رئيس دائرة استئنافية الأقدم في الخطة عضوا
5 جيلاني شباح قاضي مالي متقاعد .
6 حسين الجويلي قاضي مالي متقاعد .
7 هند القنجي قاض مالي متقاعد.
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