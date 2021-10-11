تركيبة حكومة نجلاء بودن

أدّت رئيسة الحكومة نجلاء بودن صباح اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021، وأعضاء حكومتها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج.
وفي ما يلي تشكيلة الحكومة الجديدة :
وزيرة العدل ليلى جفال
وزير الدفاع عماد مميش
وزير الداخلية توفيق شرف الدين
وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي
وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية
وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد
وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي
وزير الصناعة والطاقة نايلة نويرة غوندي
وزيرة التجارة فضيلة الرابحي بن حميدة
وزير الفلاحة محمود الياس حمزة
وزير الصحة علي مرابط
وزير التربية فتحي السلاوتي
وزير التعليم العالي منصف بوكثير
وزير الشباب والرياضة كمال دقيش
وزير النقل ربيع المجيدي
وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي
وزيرة التجهيز والإسكان سارة زعفراني جندري
وزير أملاك الدولة محمد الرقيق
وزير السياحة محمد معز بن حسين
وزير الشؤون الدينية محمد إبراهيم الشايبي
وزيرة المرأة امال بالحاج
وزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي
وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي
كاتب دولة لدى وزير الخارجية عايدة حمدي
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