تركيبة حكومة نجلاء بودن

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نجلاء بودن تنفي صحة الأسماء المتداولة بخصوص أسماء أعضاء الحكومة المرتقبة أكدت المكلفة بتشكيل الحكومة نجلاء بودن في تدوينة على صفحتها الرسمية الفابسبوك اليوم السبت، ...

رئيس منظمة الصحة العالمية يهنئ نجلاء بودن هنّأ رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في تغريدة على تويتر اليوم الخميس 30 ...

نجلاء بودن: الحكومة ستتكون من كفاءات نسائية وهذه أولوياتنا أعلنت المكلفة بتشكيل الحكومة نجلاء بودن في تدوينة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك اليوم ال ...