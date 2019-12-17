تركيبة لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة عمدون

اتّفق مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، على تركيبة لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة عمدون والتي ستترأسها حركة النهضة.

فيما يلي تركيبة اللجنة:

- حركة النهضة: محمد القوماني ، توفيق الزائري، السيدة الونيسي، محبوبة بن شرف الله، مختار اللموشي، يمينة الزغلامي.

- الكتلة الديمقراطية: أمل السعيدي، أنور بن الشاهد، رضا الدلاعي، لطفي العيادي، عن قلب تونس محمد مراد الحمزاوي، عبد الحميد المرزوقي، سهير العسكري ، شادية الحفصوني، عن إئتلاف الكرامة نضال السعودي و أحمد موحه.

- الحزب الدستوري: عبد الرزاق حسني وعلي البجاوي وعن حركة الإصلاح الوطني حاتم المانسي.

-حركة تحيا تونس: الهادي الماكني، وعن كتلة المستقبل جمال بوضواف.

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