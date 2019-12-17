اتّفق مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، على تركيبة لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة عمدون والتي ستترأسها حركة النهضة.
فيما يلي تركيبة اللجنة:
- حركة النهضة: محمد القوماني ، توفيق الزائري، السيدة الونيسي، محبوبة بن شرف الله، مختار اللموشي، يمينة الزغلامي.
- الكتلة الديمقراطية: أمل السعيدي، أنور بن الشاهد، رضا الدلاعي، لطفي العيادي، عن قلب تونس محمد مراد الحمزاوي، عبد الحميد المرزوقي، سهير العسكري ، شادية الحفصوني، عن إئتلاف الكرامة نضال السعودي و أحمد موحه.
- الحزب الدستوري: عبد الرزاق حسني وعلي البجاوي وعن حركة الإصلاح الوطني حاتم المانسي.
-حركة تحيا تونس: الهادي الماكني، وعن كتلة المستقبل جمال بوضواف.
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