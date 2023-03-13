تركيبة لجنة النظام الداخلي بالبرلمان

صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، مساء اليوم الإثنين، بالإجماع، على تركيبة لجنة النظام الداخلي، وفق ما أعلنه ابراهيم بودربالة، رئيس المجلس.

وتضم هذه التركيبة 31 نائبا تولوا تقديم ترشحاتهم إثر استئناف أشغال الجلسة العامة، برئاسة بودربالة ونائبيه.

وفيما يلي تركيبة لجنة النظام الداخلي المصادق عليها :

- عماد أولاد جبريل

-مليك كمّون

- عبد الرزاق عويدات

- فخري عبد الخالق

- ظافر الصغيري

- فاتن النصيبي

- بسمة الهمامي

- محمد زياد المهر

- سامي الرايس

- ثابت العابد

- أحمد سعيدان

- سيرين المرابط

- أيمن بوغديري

- يوسف طرشون

- محمد أمين الورغي

- محمد بن حسين

- عبد السلام الحمروني

- علي زغدود

- غسان يامون

- رؤوف الفقيري

- أسماء الدرويش

- ريم الصغيّر

- محمود العمري

- حسام محجوب

- باديس الحاج علي

- يوسف التومي

- رمزي الشتيوي

- محمد علي

- معز بركالله

- حمدي بن عبد العالي

- فاطمة المسدّي

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