تركيبة مكتب مجلس نواب الشعب

أعلنت النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، عن توزيع المهام والمسؤوليات بمكتب المجلس .

وفي يلي تركيبة مجلس نواب الشعب للدورة الثانية من المدة النيابية الثانية :

- رئيس مجلس نواب الشعب : راشد خريجي الغنوشي

- التائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب : سميرة الشواشي

- النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب : طارق الفتيتي

- مساعد الرئيس المكلف بشؤون التشريع : عبد اللطيف العلوي، كتلة ائتلاف الكرامة.

- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية : سامية عبو، الكتلة الديمقراطية.

- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية : مبروك كرشيد، الكتلة الوطنية .

- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية :سفيان طوبال، كتلة قلب تونس .

- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني : جميلة الكسيكسي، كتلة حركة النهضة

- مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج : خالد الكريشي ، الكتلة الديمقراطية.

- مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال: ماهر مذيوب، كتلة حركة النهضة.

- مساعد الرئيس المكلف بالتصرف العام: حافظ الزواري، كتلة الإصلاح.

- مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية: نوفل الجمالي، كتلة حركة النهضة .

- مساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب: عبير موسي، كتلة الحزب الدستوري الحر.

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