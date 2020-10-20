تركيبة مكتب مجلس نواب الشعب

أعلنت النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، عن توزيع المهام والمسؤوليات بمكتب المجلس .
وفي يلي تركيبة مجلس نواب الشعب للدورة الثانية من المدة النيابية الثانية :
- رئيس مجلس نواب الشعب : راشد خريجي الغنوشي
- التائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب : سميرة الشواشي
- النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب : طارق الفتيتي
- مساعد الرئيس المكلف بشؤون التشريع : عبد اللطيف العلوي، كتلة ائتلاف الكرامة.
- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية : سامية عبو، الكتلة الديمقراطية.
- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية : مبروك كرشيد، الكتلة الوطنية .
- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية :سفيان طوبال، كتلة قلب تونس .
- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني : جميلة الكسيكسي، كتلة حركة النهضة
- مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج : خالد الكريشي ، الكتلة الديمقراطية.
- مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال: ماهر مذيوب، كتلة حركة النهضة.
- مساعد الرئيس المكلف بالتصرف العام: حافظ الزواري، كتلة الإصلاح.
- مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية: نوفل الجمالي، كتلة حركة النهضة .
- مساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب: عبير موسي، كتلة الحزب الدستوري الحر.
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