تركيبة مكتب مجلس نواب الشعب

اخر تحديث : 20/10/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

تركيبة مجلس نواب الشعب للدورة الثانية من المدة النيابية الثانية

أعلنت النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، عن توزيع المهام والمسؤوليات بمكتب المجلس .
وفي يلي تركيبة مجلس نواب الشعب للدورة الثانية من المدة النيابية الثانية :
- رئيس مجلس نواب الشعب : راشد خريجي الغنوشي
- التائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب : سميرة الشواشي
- النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب : طارق الفتيتي
- مساعد الرئيس المكلف بشؤون التشريع : عبد اللطيف العلوي، كتلة ائتلاف الكرامة.
- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية : سامية عبو، الكتلة الديمقراطية.
- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية : مبروك كرشيد، الكتلة الوطنية .
- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية :سفيان طوبال، كتلة قلب تونس .
- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني : جميلة الكسيكسي، كتلة حركة النهضة
- مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج : خالد الكريشي ، الكتلة الديمقراطية.
- مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال: ماهر مذيوب، كتلة حركة النهضة.
- مساعد الرئيس المكلف بالتصرف العام: حافظ الزواري، كتلة الإصلاح.
- مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية: نوفل الجمالي، كتلة حركة النهضة .
- مساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب: عبير موسي، كتلة الحزب الدستوري الحر.


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