تركيبة مكتب مجلس نواب الشعب

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة خلال الجلسة العامة المنعقدة بعد ظهر اليوم الخميس 18 ماي 2023، عن توزيع المسؤوليات بمكتب المجلس، تبعا لما تمّ التوصّل اليه خلال اجتماع رؤساء الكتل صباح اليوم، عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 31 من النظام الداخلي التي تنصّ على أنه : « يتمّ اعتماد النواب المساعدين للرئيس، مـا عدى نائبَيْه، بالتمثيل النسبي. وللكُتل الأكثر أعضاء الأولوية في اختيار المسؤوليات بالتناوب واحدة بواحدة. ويُراعى في ذلك حصة مجموع غير المُنتمين. »

وبيّن بودربالة أنه في انتظار استكمال تركيبة المكتب على أساس الأسماء التي سيتقدّم بها غير المنتمين الى الكتل في اجل يوم غد الجمعة 19 ماي 2023 على الساعة الواحدة بعد الزوال وعددها اثنان، يتم مبدئيا الإعلان عن القائمة التي أفرزها اجتماع رؤساء الكتل، وذلك كالاتي:

نائب مساعد للرئيس مُكلّف بشؤون التّشريع: كتلة الأمانة والعمل، المترشح حسام محجوب.

نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع رئاسة الجمهورية والحكومة: الكتلة الوطنية المستقلة، المترشح سامي بن عبد العالي.

نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية: كتلة الخط الوطني السيادي، المترشح بدر الدين القمودي.

نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم: كتلة لينتصر الشعب، المترشح أيمن البوغديري.

نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة: كتلة صوت الجمهورية، المترشج عز الدين التايب.

نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني: كتلة صوت الجمهورية، المترشح محمد أمين الورغي.

نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالإعلام والاتصال: كتلة الأحرار، المترشحة سيرين المرابط.

نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالتصرّف العام: الكتلة الوطنية المستقلة، المترشح الفاضل بنتركية.

وتبقى خطة نائب مساعد للرئيس مكلّف بالإصلاحات الكبرى، وخطة نائب مساعد للرئيس مُكلّف بشؤون النواب، شاغرتين في انتظار ترشيحات النواب غير المنتمين.

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