تركيز المخبر العسكري المتنقل للتحاليل الجرثومية بالقيروان

توجّه صباح اليوم الأربعاء، فريق صحّي عسكري إلى ولاية القيروان لتركيز معدات المخبر العسكري المتنقل للتحاليل الجرثومية بمركز مخبر الوسيط بالجهة، وذلك في إطار دعم المجهود الوطني لمكافحة جائحة كورونا وبالتنسيق مع الإدارة الجهويّة للصحة بالقيروان.

وسيساهم المخبر المتنقّل في الرفع من عدد التحاليل لتقصّي حالات الكورونا المشتبهة بالجهة بحساب 150 تحليل يوميّا على مدى 15 يوما.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا المخبر يحتوي على تجهيزات تمكن العاملين به من التوقي من جميع المخاطر البيولوجية المنجرة مباشرة عن التعامل مع العامل الجرثومي والمتمثلة في تجهيزات للسلامة البيولوجية القصوى من ملابس واقية ومعدات مما أعطى المخبر تصنيفا عاليا من ناحية السلامة البيولوجية.

كلمات البحث :التحاليل الجرثومية;القيروان;مخبر