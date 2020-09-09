تركيز المخبر العسكري المتنقّل للتحاليل الجرثوميّة بقبلّي

انطلق اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020، تركيز المخبر العسكري المتنقّل للتحاليل الجرثوميّة بولاية قبلّي للقيام بالتحاليل اللّازمة حول التقصّي عن الحالات المشتبهة بالإصابة بفيروس كورونا بين أهالي ولايتي قبلي وتطاوين.

وجاء هذا في إطار دعم المجهود الوطني لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وبإذن من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوّات المسلحة.

وسيساهم هذا المخبر في الرفع من عدد التحاليل المجراة يوميّا وسيسرّع في الحصول على نتائجها في وقت قياسي.

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