تركيز المستشفى الميداني الذي تقدمت به قطر ببن عروس

تحول وزير الصحة فوزي مهدي عشية اليوم الاثنين 12 جويلية 2021، إلى ولاية بن عروس حيث عاين عمليّة تركيز المستشفى الميداني الذي تقدمت به دولة قطر كهبة في إطار معاضدتها لجهود الدولة التونسيّة في مجابهة جائحة كوفيد-19.

وتجدر الاشارة الى انّ هذا المستشفى الذي تم تركيزه في الموقع العائد بالنظر لمستشفى الياسمينات ببن عروس يحتوي على 200 سرير أكسجين بالإضافة إلى عديد المرافق الصحية الاخرى الضروريّة في التكفّل بمرضى الكوفيد والاحاطة بهم.

كما التقى وزير الصحة بالمناسبة بعدد من الخبراء القطريين الموفدين لتركيز وتشغيل هذا المستشفى في ظرف زمنيّ قياسيّ، كما أكّد على عمق أواصر الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين الشقيقين مثنيا في ذات السياق على جهود دولة قطر في دعم تونس خلال هذا الظرف الصحي الدقيق.

كما اجتمع وزير الصحة على هامش الزيارة بممثّلي الادارة الجهوية للصحة ببن عروس وبالفريق الطبّي المشرف على المستشفى الذي تمّ تركيزه وبعدد من اطارات الوزارة حيث تطرّق الحاضرون الى الامكانيات والمعدات الطبية اللازمة لاطلاق هذا المرفق الاستشفائيّ.

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