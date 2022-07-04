تركيز الهيئة الفرعية للانتخابات بفرنسا 1

أشرف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر رفقة عضو الهيئة محمد نوفل الفريخة أمس الأحد 3 جويلية 2022، بمقر القنصلية العامة للجمهورية التونسية بباريس على تركيز الهيئة الفرعية للانتخابات بفرنسا 1.

وعقد فاروق بوعسكر بالمناسبة بمقر سفارة الجمهورية التونسية بباريس جلسة عمل مع كل من سفير تونس بباريس محمد كريم الجموسي ورؤساء البعثات القنصلية للجمهورية التونسية بكل من باريس وستراسبورغ وبانتان، تطرقت إلى آخر الاستعدادات لتنظيم استفتاء 25 جويلية الذي ينطلق بالخارج يوم 23 جويلية، والمساعي التي تبذلها البعثات لدى سلطات بلد الاعتماد لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام وبقية المواعيد الانتخابات بالخارج، وضمان مشاركة واسعة للتونسيين المقيمين بالخارج.

وكان لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمناسبة هذه الزيارة لقاء بدار تونس بباريس مع عدد من رؤساء جمعيات ومنظمات المجتمع المدني الممثلة للجالية التونسية بباريس استمتع خلالها إلى استفساراتهم ومشاغلهم واقتراحاتهم بخصوص سبل تيسير مشاركة التونسيين بالخارج في استفتاء 25 جويلية وبقية الاستحقاقات الانتخابية.

وأكد فاروق بوعسكر انفتاح الهيئة على كل مكونات المجتمع المدني في الداخل والخارج واستعدادها للتفاعل مع مشاغلهم واهتماماتهم.

وتندرج هذه الزيارة في اطار الاعداد الجيد لتنظيم الاستفتاء بالخارج واحكام التنسيق مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية للجمهورية التونسية بفرنسا وفقا لأحكام مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة و وزارة الشؤون الخارجية و الهجرة والتونسيين بالخارج يوم 31 ماي المنقضي والمتعلقة بالاعداد المادي و اللوجستي للاستفتاء و للانتخابات التشريعية بالخارج لسنة 2022.

جدير بالذكر أن عمليات الاقتراع بالنسبة إلى الناخبين المقيمين خارج الوطن تنطلق يوم السبت 23 جويلية 2022 وتنتهي يوم 25 من نفس الشهر، تاريخ انطلاق التصويت بالنسبة إلى التونسيين في الداخل.

كلمات البحث :انتخابات;فرنسا;هيئة