تركيز خلية أزمة برئاسة الحكومة اثر النيران التي اندلعت بملولة

علّقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان عصر اليوم الاثنين 24 جويلية 2023 جميع الجلسات الوزارية، بتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيد وذلك لتركيز خلية أزمة برئاسة الحكومة، على إثر اندلاع النيران في منطقة ملولة من ولاية جندوبة، من أجل تنسيق جهود مختلف الأطراف المتدخلة للسيطرة على هذه النيران واخمادها، وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

وستظل هذه الخلية في حالة انعقاد دائم إلى حين السيطرة على هذه الحرائق.

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