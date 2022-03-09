تركيز رادار للأرصاد الجوية المائية عالي التّقنية في جزء من حوض وادي مجردة وملاق وتاسة

أشرف اليوم الثّلاثاء 08 مارس 2022، وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري محمود إلياس حمزة رفقة سفير فرنسا بتونس André Parant على حفل انطلاق العمل بالرادار الهيدروميترية « Hydrometeorologique Radar ». بحضور ممثلين عن الادارة العامة للخزينة الفرنسيّة والرئيس المدير العام لشركة NOVIMET الفرنسيّة والسّادة المديرين العامين لكل من المعهد الوطني للرصد الجوي والإدارة العامّة للسّدود والأشغال المائيّة الكبرى وعدد من الاطارات العليا للوزارة.

وبين الياس حمزة أنّ الرّادار هو عبارة عن نظام مبتكر للرصد والتحذير من الأرصاد الجوية المائية قامت به شركة NOVIMET لفائدة الادارة العامّة للسّدود، استنادًا إلى رادار الطقس HYDRIX X-band، وبرنامج معالجة البيانات ZPHI ومنصة خدمات RAINPOL للأرصاد الجوية المائية.

كما أبرز الوزير بأنّه تمّ تركيز هذا النّظام في ولاية الكاف بهدف توفير معلومات دقيقة عن تساقط الأمطار والقياس الهيدرومتري في الوقت الفعلي وتحديد مكان نزولها بدقّة عالية بهدف المساهمة في تطوير الممارسات السليمة في إدارة الموارد المائية والحماية من الفيضانات (التنبؤ بالفيضانات).

وقد تمّ إختيار موقع وضع الرادار بحوض وادي مجردة « الخزان المائي لتونس » لعدّة اعتبارات أهمّها المحاكات الفنية للموقع لتمكين رؤية واضحة و بمردود جيد على قطر 60 كلم لأكبر جزء ممكن من 3 أحواض مائية هامة وهي حوض مجردة، حوض واد تاسة و حوض واد ملاق.

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