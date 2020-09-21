تركيز قاعة عمليات خصوصية لمجابهة فيروس كورونا

قرر رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال اجتماعه صباح اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة مع وزير الداخلية توفيق شر ف الدين والقيادات الأمنية العليا، تركيز قاعة عمليات خصوصية بالادارة العامة للحرس الوطني بالعوينة تكون تحت اشراف رئاسة الحكومة.

وتعنى هذه القاعة بالتدخل الفوري والتعاطي مع الطوارئ ورفع كل الاشكاليات في علاقة بانتشار الفيروس والتصدي له.

وتضم هذه القاعة ممثلين عن وزارة الدفاع وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة البيئة والشؤون المحلية ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي ووزارة النقل.

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