تركيز كاميرا حرارية بسوق الجملة ببئر القصعة

أدّى وزيرا التجارة محمد المسيليني والصحّة عبد اللطيف المكي فجر اليوم الثلاثاء 7 افريل 2020، زيارة ميدانية الى سوق الجملة ببئر القصعة من ولاية بن عروس للاطلاع على تركيز كاميرا حرارية عالية الجودة بمدخل هذا السوق.

وتهدف هذه الكاميرا إلى الكشف عن كل الحالات التي تتجاوز حرارتها المعدل الطبيعي وذلك في اطار المجهودات المبذولة لضمان استمرارية تزويد السوق دون المساس من الاجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا بتونس.

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