تركيز كاميرا قيس حرارة الجسم بمطار صفاقس طينة الدولي

تم بعد ظهر اليوم الأربعاء، تركيز كاميرا قيس حرارة الجسم في مطار صفاقس طينة الدولي والقيام بأولى عمليات المراقبة للوافدين من الخارج توقيا من فيروس « كورونا » الذي ضرب الصين وعددا من الدول الأخرى.

وقد تظافرت جهود فرق المراقبة الصحية للحدود وديوان الطيران المدني والمطارات والأمن والديوان لتأمين هذه العملية التي أشرف عليها والي صفاقس أنيس الوسلاتي ولتوفير كل الظروف الملائمة من أجل تأمين كل الاحتياطات على المستوى الإجرائي وتوفير التجهيزات اللازمة ولا سيما كاميرا قيس الحرارة وواقيات من العدوى وقاعة العزل التي يقع استخدامها في حالة التفطن لوجود حالة إصابة أو الاشتباه بها.

وأكدت آمر المطار سنيا قميحة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه العملية الأولى للكشف الوقائي لم تسفر عن أية حالة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، مبينة أنّ المراقبة ستصبح مستمرة من هنا فصاعدا بالنسبة لمختلف الرحلات الدولية التي تفد على مطار صفاقس طينة والبالغ عددها 11 رحلة كل أسبوع قادمة أساسا من ليبيا وفرنسا والسعودية .

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