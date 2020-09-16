أعلن وزير الصحّة فوزي المهدي خلال ندوة صحفيّة عُقدت صباح اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020، عن جملة من الإجراءات الجديدة، في إطار المتابعة والتّقييم للوضع الوبائي وإحكام تنفيذ الخطة الوطنيّة لمجابهة فيروس كورونا المستجدّ .
وفيما يلي القرارات المُتّحدة:
-تفعيل المستشفى الميداني بالمنزه المخصّص للمصابين بفيروس كورونا لتخفيف الضغط على المستشفيات وسيتمّ العمل مع المجتمع المدني لتركيز فضاءات مماثلة.
- تركيز مسالك خاصة بمرضى كوفيد 19 في كافّة مناطق البلاد.
- توفير وسائل الحماية لأعوان الصحّة.
- تعزيز مخابر التّحاليل ودعمها بالإطارات.
- العمل مع وزارة تكنولوجيات الاتّصال والتّحول الرّقمي لتعزيز قدرات أقسام المساعدة الطبّية الاستعجاليّة (SAMU) ومركز العمليّات الاستراتيجيّة بوزارة الصحّة.
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