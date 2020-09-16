- تركيز مسالك خاصة بمرضى كوفيد 19 في كافّة مناطق البلاد.

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وزير الصحة يُعاين استعدادات الإحاطة والتكفل بمرضى COVID-19 أدى وزير الصحة عبد اللطيف المكي صباح اليوم الجمعة 10 أفريل 2020، زيارة ميدانية إلى مركز ال ...

70 طن من السمك وقع إتلافها في المنستير قام عدد من البحارة من مدينة طبلبة التابعة لولاية المنستير بإتلاف ما يفوق 70 طن من السمك. من ...

اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة ومكتب قطر الخيرية بتونس إنتظم بمقرّ وزارة الصحّة، ظهر اليوم الخميس 18 جوان 2020، موكب تمّ خلاله توقيع اتفاقية تعاو ...