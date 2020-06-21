تركيز ممر تعقيم آلي بمستشفى شارل نيكول

تمّ في الفترة الأخيرة في إطار دعم المؤسسات الإستشفائيّة للتوقي من إنتشار فيروس كورونا الجديد وحفاظا على سلامة المرضى ومهنيّي الصحة، تركيز ممرات تعقيم آلية بمسالك كوفيد بعدد من المؤسسات الصحية، تؤمن وظائف قيس درجة حرارة الجسم والتبليغ عن عدم ارتداء الكمامة من عابري هذا المسلك بالإضافة إلى تعقيم بساط هذا الممر من خلال إرسال إشارات تنبيه صوتية وضوئية في الإبان.
وقد اطلع وزير الصحّة عبد اللطيف المكي في زيارة ميدانية أداها صباح اليوم الاحد 21 جوان 2020 إلى المستشفى الجامعي شارل نيكول بالعاصمة، على خصوصيات هذا الممر الذي تم تركيزه بمبادرة من مؤسسة خاصة بمسلك كوفيد-19 في مدخل قسم الإستعجالي، معبرا عن تشجيعه وتقديره للإطارات الصحية لما تبديه من يقظة مستمرة لإحكام تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للترصد والتوقي من فيروس كورونا الجديد.
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