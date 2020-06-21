تركيز ممر تعقيم آلي بمستشفى شارل نيكول

تمّ في الفترة الأخيرة في إطار دعم المؤسسات الإستشفائيّة للتوقي من إنتشار فيروس كورونا الجديد وحفاظا على سلامة المرضى ومهنيّي الصحة، تركيز ممرات تعقيم آلية بمسالك كوفيد بعدد من المؤسسات الصحية، تؤمن وظائف قيس درجة حرارة الجسم والتبليغ عن عدم ارتداء الكمامة من عابري هذا المسلك بالإضافة إلى تعقيم بساط هذا الممر من خلال إرسال إشارات تنبيه صوتية وضوئية في الإبان.

وقد اطلع وزير الصحّة عبد اللطيف المكي في زيارة ميدانية أداها صباح اليوم الاحد 21 جوان 2020 إلى المستشفى الجامعي شارل نيكول بالعاصمة، على خصوصيات هذا الممر الذي تم تركيزه بمبادرة من مؤسسة خاصة بمسلك كوفيد-19 في مدخل قسم الإستعجالي، معبرا عن تشجيعه وتقديره للإطارات الصحية لما تبديه من يقظة مستمرة لإحكام تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للترصد والتوقي من فيروس كورونا الجديد.

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