تركيز منصة معلوماتية لإجراء عيادات مجانيّة عن بعد لمرضى كورونا

أشرف وزير الصحة فوزي مهدي عشية اليوم الأربعاء 02 ديسمبر 2020، على موكب توقيع عقد شراكة بين وزارة الصحة وعمادة الأطباء التونسيين وشركة مختصة في التكنولوجيات الحديثة يتم بمقتضاه تركيز منصة معلوماتية لإجراء عيادات مجانيّة عن بعد يؤمنها أطباء متطوعون من القطاعين العمومي والخاص لفائدة حاملي فيروس كوفيد-19 أثناء كامل فترة الحجر الذاتي.

ويذكر أن الإجراءات القانونية المنظمة لهذا النشاط والأوامر التطبيقية لهذه الخدمات هي الآن بصدد الإعداد، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة.

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