تركيز 26 سرير إنعاش بالمستشفى الميداني بالمنزه

تحول وزير الصحة فوزي مهدي، عشية اليوم الأربعاء 20 جانفي 2021، إلى المستشفى الميداني بالمنزه حيث عاين تقدّم عملية تركيز تجهيزات ومعدات طبية خاصة بالإحاطة بمرضى كوفيد-19 بالجناح الجديد المعدّ للغرض تتمثّل بالخصوص في 26 سرير إنعاش.

وقد أكد فوزي مهدي بالمناسبة حرص وزارة الصحّة على اتخاذ كلّ التدابير الكفيلة باستغلال هذه الأسرّة خلال الأيام القريبة القادمة، مذكّرا بالجهود المتواصلة لمزيد الترفيع في طاقة وقدرات الإيواء الخاصة بمرضى كوفيد-19 بكل أقسام الإنعاش بمختلف الأقطاب الإستشفائيّة.

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