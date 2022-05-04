تريعة: الحماية المدنية كانت موجودة بعد 5 دقائق من إعلامها بحريق سوق جارة

أكّد الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة في تصريح للقناة الوطنية الأولى مساء اليوم الأربعاء، اندلاع 110 حريقا خلال اليوم الأول والثاني لعيد الفطر المبارك متفاوتة على مدى خطورتها.

ونفى تريعة ما تم تداوله مؤخرا بخصوص تدخل الحماية المدنية بعد 3 ساعات من اندلاع النيران بسوء الحناء بقابس، وأكد تريعة أن أول ما تم إعلامهم بالحريق على الساعة 11.50 دقيقة كانت الحماية المدنية موجودة بعد 5 دقائق على عين المكان.

وقال تريعة إن الحماية المدنية واجهت صعوبات خلال إطفاء حريق سوق جارة في نوعية المواد المشتعلة من عطورات وأعشاب طبية جافة و سعف، مبرزا بأن الحماية حاولت تطفئة النيران من جهة أخرى وكسّرت بعض الجدران للوصول لنقاط البيع الخارجية المتقاربة للمحلات.

وشدد تريعة على أننا تفادينا في قابس الأسوء، حيث « اندلعت النيران في 30 بالمائة من السوق وتمكنت من تفادي احترق الـ70 بالمائة منه » ، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا في الغرض.

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