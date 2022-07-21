تريعة: جيوب ناريّة بعد محطة الاستخلاص بمرناق

أعلن المتحدّث باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة، في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم مساء اليوم الخميس 21 جويلية 2022، وجود إحدى الجيوب النّارية منذ حوالي ساعتين بعد محطة الاستخلاص بمرناق، وذلك نتيجة الحريق الذي اندلع بالسلسلة الجبليّة الممتدّة من جبل بوقرنين إلى جبل برج السدريّة من ولاية بن عروس.

وأبرز تريعة أن هذه الجيوب النارية هي إحدى مخلّفات حريق جبل بوقرنين، وهي تتأجّج بعامل الرياح، مشيرا إلى أنها لا تشكّل خطورة وهي مقلقة على مستوى الدخان الكثيف المنبعث ».

من جهتها شركة تونس الطرقات السيارة مستعملي الطريق السيارة إلى مضاعفة الحذر والانتباه وعدم الوقوف والتوقّف مع استعمال أضواء التقاطع عند انعدام الرؤية.

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