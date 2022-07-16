تزويد السوق بالسكر والزيت المدعّم والقهوة: وزارة التجارة تُوضّح



أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها اليوم السبت، توفر مادة السكر المدعم الموجه للاستهلاك العائلي بالكميات الكافية لتلبية جميع الحاجيات في مختلف الجهات، مشيرة إلى أنه يتم العمل على إحكام توزيعها ومراقبتها بهدف ضمان التزويد المنتظم للسوق من هذه المادة.

وأعلنت الوزارة أنه تم استرجاع النسق العادي لتزويد السوق من القهوة على إثر استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحاليل اللازمة لهذه المادة.

وأكدت الوزارة أنها اتخذت جميع الإجراءات الضرورية لتوفير كميات إضافية من مادة الفرينة المدعمة المخصصة لصناعة خبز الاستهلاك العائلي لمواجهة ارتفاع الطلب خلال الموسم الصيفي.

وبالنسبة لمادة الزيت النباتي المدعم، سيتم بداية من الأسبوع المقبل الشروع في إجراءات تفريغ شحنة أولى تقدربـ6000 طنا تتلوها شحنة ثانية بنفس الكمية وسيتم توزيعها تحت اشراف مصالح الوزارة لضمان التزويد المنتظم للسوق من هذه المادة الاساسية.

وذكّرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات جميع المتدخلين في مسالك توزيع المواد الأساسية المدعمة بضرورة الالتزام بقواعد شفافية ونزاهة المعاملات التجارية، وتجنب كل إخلال بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل خاصة فيما يتعلق بالاحتكار والمضاربة غير المشروعة والتجاوزات السعرية التي تعرضهم لتطبيق أقصى العقوبات العدلية والإدارية.

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