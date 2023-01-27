تساقطات ثلجية وأمطار غزيرة مع حرارة منخفضة

يتميز طقس اليوم الجمعة، بمواصفات شتوية خالصة، مع بروز ظاهرة الجليدة خلال الساعات الأولى للنهار ومن ثم تساقطات ثلجية بالمرتفعات الغربية.

أمطار متفرقة ورعدية متوقعة بالشمال ومحليا الوسط وتكون احيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي، مع سحب عابرة بالجنوب.

تواصل شدة الرياح قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب.

الحرارة منخفضة وتتراوح القصوى بين 11 و16 درجة وتكون في حدود 8 بالمرتفعات.

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