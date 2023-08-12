تستعمل في صنع المتفجرات.. كشف مستودع لتخزين مواد كيميائية خطيرة

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم السبت، أنه على إثر توفر معلومات لدى وحدات الحرس الوطني بمنطقة أريانة مفادها وجود مستودع معد لتخزين المواد الكيميائية الخطرة داخل حي سكني، داهمت وحدات تابعة لإقليم الحرس الوطني بأريانة المخزن المذكور والذي تم حجز بداخله كمية هامة من المواد الأولية والكيميائية التي تستعمل في صناعة المتفجرات.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بحجز المواد المذكورة واتخاذ الإجراءات القانونية في شأن صاحب المحل.

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