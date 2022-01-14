تسجيلات صوتية يُعتقد أنها لآخر لحظات هرب بن علي من تونس

نشرت قناة بي بي سي اليوم الجمعة، تسجيلات يُعتقد أنها لمكالمات هاتفية أجراها الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي أثناء مغادرته البلاد في عام 2011.

وتظهر تسجيلات هذه اللحظات الأخيرة كيف انتهى حكمه الذي دام 23 عاما وما أعقب ذلك من ثورات .

وقد تم تحليل التسجيلات من قبل خبراء صوت لم يعثروا على أي دليل على حدوث أي تلاعب أو عبث فيها.

وأكدت بي بي سي أنها أطلعت أيضًا عددا من الأشخاص الذين يعرفون الأفراد المعنيين على محتواها، وقال هؤلاء إن الأصوات الواردة فيها حقيقية، مما يدعم صحة التسجيلات، لكن بعض أولئك الأفراد المعنيين بالتسجيلات بشكل مباشر – أي المشاركين فيها – شككوا بشدة في مصداقيتها، وفق ما أوردته القناة.

والتسجيلات هي سلسلة من المكالمات مع 4 أشخاص يُعتقد أنهم وزير الدفاع رضا قريرة، وقائد الجيش رشيد عمار، ورجل الأعمال كمال لطيف والمنتج السينمائي طارق بن عمار.

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