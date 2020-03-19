تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا وإجراءات خاصة لدفنها

أكدت مديرة المرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء مساء اليوم الخميس، أن نتيجة التحاليل المخبرية التي أجريت على جثة المسنة التي توفيت يوم أمس في الحجر الصحي الذاتي بعد عودتها من تركيا كانت إيجابية وتحمل فيروس كورونا .

جدير بالذكر بأن المتوفية والبالغة من العمر 72 عاما، كانت تعاني من أمراض مزمنة وعادت إلى تونس بتاريخ 16 مارس 2020، قادمة من تركيا وخضعت للعزل الصحي الذاتي.

وبينت بن علية بأن المرأة المتوفاة كانت اتصلت صباح الأربعاء برقم 190 وأعلمت بأنها تعاني ضيقا في التنفس، فتم توجيه سيارة إسعاف تابعة للوحدة المتنقلة للنجدة والإنعاش لمنزلها، إلا أنها فارقت الحياة داخل سيارة الإسعاف وهي في طريقها الى المستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة.

من جهته، قال المدير الجهوي للصحة بسوسة، سامي الرقيق « إن عملية دفن المُسنّة المتوفية الأولى بفيروس كورونا، ستجرى وفق إجراءات خاصة جدا، إذ سيُعهد لفرق صحية، التكفل بجميع مراحل الدفن، دون تغسيل الجثمان ».

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