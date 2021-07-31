سوسة: تسجيل إصابة بالفطر الأسود

أكّد المدير الجهوي للصحة بسوسة، محمد الغضباني، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم السبت، أن امرأة تبلغ من العمر 43 سنة أصيلة ولاية القيروان، خضعت اليوم السبت الى عملية جراحية بالمستشفى الجامعي سهلول، بعد إصابتها بمرض الفطر الأسود العفني.

وأوضح الغضباني بأن المريضة كانت تقيم منذ بداية جويلية بمستشفى ابن الجزار بالقيروان بعد إصابتها بفيروس « كورونا » فضلا عن أنها تشكو من مرض السكري والقصور الكلوي، وذلك قبل ان يتم نقلها الى المستشفى الجامعي سهلول بعد الاشتباه في إصابتها بمرض الفطر الأسود الذي ظهر على مستوى أنفها.

وأشار المصدر ذاته، إلى ان حالة المصابة مستقرة حاليا بعد خضوعها للعملية الجراحية وإزالة التعفنات على مستوى أنفها، مؤكدا ان مرض الفطر الأسود غير معد، وقد سبق وان أصيب به عدد من المرضى في تونس وتمت معالجتهم عبر استئصال الانسجة المتعفنة عن طريق عمليات جراحية.

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