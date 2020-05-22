تسجيل إصابات بالتهاب الكبد الفيروسي والحمّى التيفية: وزارة الصحة تُحذر

أعلنت وزارة الصحة العموم بأنّ مصالحها المختصة المتواجدة على كامل تراب الجمهورية قد سجّلت ببعض الجهات حالات إصابة بالتهاب الكبد الفيروسي صنف « أ » إلى جانب تسجيل حالات إصابة بالحمّى التيفية (حيث تم التكفل بالحلات المصابة والاحاطة بهم طبيا) ويعود ذلك بالأساس إلى إخلالات صحية وبيئية تتمثل بالخصوص في التصريف العشوائي للمياه المستعملة اضافة إلى لجوء المتساكنين إلى استهلاك مياه لغاية الشرب متأتية من مصادر غير مأمونة وخاصة مياه التحلية التي يتمّ بيعها للعموم بصفة عشوائية.

كما أعلمت وزارة الصحة المواطنين بأنّه قد تمّت دعوة المصالح الصحية المختصة مركزيا وجهويا للتنسيق مع باقي المتدخلين لاتخاذ الإجراءات المستوجبة لمنع بيع مياه الشراب للعموم بصفة عشوائية والتثبت من مدى سلامة المواد الغذائية المعروضة بما في ذلك الخضروات والغلال مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتتبع المخالفين طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وذلك تفاديا لكل المخاطر الصحية.

هذا، وأكدت وزارة الصحة على ضرورة تنظيف وتطهير الخضر بشكل جيّد وتطهير أواني الطهي وأدوات ولوحات القصّ وأماكن إعداد الطعام بمحلول الجافال والطبخ الجيّد للطعام والغسل المستمر لليدين بالماء والصابون قبل الأكل وبعده وعند الخروج من دورة المياه والعناية بالنظافة الشخصية مع الحرص على التصريف الصحي للمياه المستعملة والفضلات المنزلية.

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