تسجيل السُّلالة النيجيرية أيضا في مدنين

أكدّ مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين الدكتور زيد العنز في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل حالة إصابة وافدة بالسلالة النيجيرية في مدنين.

وبين المتحدّث بأن الإصابة تعود لوافد من ليبيا بتاريخ 1 جوان الحالي، وتمّ إخضاعه منذ قدومه للتحليل وتبيّن أنه مصاب بالكورونا، وبعد ورود نتائج التقطيع الجيني، تبيّن أنه يحمل السلالة النيجيرية من الفيروس.

وأوضح العنز أن هذه السلالة الجديدة أقل خطورة من السلالة البريطانية.

وكان وزير الصحة فوزي المهدي قد أعلن اليوم الاثنين، عن تسجيل أول اصابة بالسلالة النيجرية في تونس وتحديدا في ولاية نابل .

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