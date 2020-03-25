تسجيل ثاني حالة شفاء من فيروس كورونا في تونس

أكدت المديرة العام للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، تماثل ثاني حالة من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد في تونس للشفاء.

وبينت المتحدثة بأن الحالة المتماثلة للشفاء، هي ناجمة عن عدوى محلية وهي زوجة المصاب الذي توفي مساء أمس، أصيل بومرداس من ولاية المهدية، وهي ثاني حالة بعد تماثل المصاب الأول بالفيروس وهو أصيل ولاية قفصة (حالة وافدة).

وقالت بن علية إن وزارة الصحة ستعتمد في الفترة الحالية على التقصي النشيط لإصابات بفيروس كورونا، موضحة أن المقصود بذلك هو توسيع وتكثيف إجراء التحاليل المتعلقة بهذا الفيروس على كل المواطنين المشتبه في إصابتهم.

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