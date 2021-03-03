تسجيل حالات نادرة للإصابة بسلالتين مختلفتين من كورونا لدى الشخص نفسه

كشف مدير مخبر أساليب الغربلة الجزيئية والخلوية بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس، صابر المصمودي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الأربعاء، بأنه تم رصد حالات نادرة لاعادة الاصابة بكوفيد 19 لدى مرضى تونسيين، بسلالتين معروفتين ومختلفتين من الفيروس.

وأوضح المصمودي بأن المخبر قام الاسبوع الماضي بعملية تقطيع جيني شملت 8 عينات لمتعافين من الاصابة الاولى، أصيب 4 منهم للمرة الثانية بالفيروس، مؤكدا أن الاصابة بالفيروس في المرتين الاولى والثانية كانت بسلالتين مختلفتين من الفيروس.

وأضاف المصمودي بأن العينات قام برفعها مخبر التحاليل الجرثومية والفيروسات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، وذلك بعد مدة تعافي من الاصابة الاولى تراوحت من شهرين الى 4 أشهر.

وبين المصمودي بأن فيروس كورونا يعرف عدة طفرات فبمجرد أن يتصل الفيروس بالإنسان يبدأ في عمل نسخ جديدة من نفسه ويستمر في اصابة الخلايا الاخرى، مشيرا إلى أن الهدف من هذا المشروع البحثي، الذي يندرج في اطار مشروع ايلافي انطلق في أواخر شهر جوان 2020، هو حث المواطنين على مواصلة اتباع اجراءات البروتوكول الصحي ورصد السلالات المتحورة الجديدة التي يمكن أن تظهر.

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