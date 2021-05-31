تسجيل رجات أرضية في مناطق مختلفة: الرصد الجوي يُؤكّد أنها خفيفة وليست ذات خطورة

أكد المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ اليوم 31 ماي 2021، تسجيل عدد من الرجات الأرضية بجهة المرناقية والمناطق التي تجاورها هذا وقد تلت الرجة الرئيسية المذكورة بالجدول رجات ارتدادية خفيفة .

وأكد الرصد الجوي أن هذه الرجات تصنف بالخفيفة وليس لها تأثير أو ذات خطورة على السطح مقارنة برجات عنيفة ذات قوة تفوق 5 درجات على سلم ريشتر بمناطق أخرى من العالم.

وتتمثل الرجات الأرضية كالتالي :

- الرجة الأساسية على الساعة 05:39 بقوة 2.6 درجة على سلم ريشتر و التي شعر بها عدد من المواطنين بجهة المرناقية من ولاية منوبة .

- ثم تبعتها رجة ارتدادية تقع بين وادي الليل و المرناقية على الساعة 05:42 بقوة 2.4 على سلم ريشتر .

- ثم سجلت المحطات رجة أرضية على الساعة 05:46 بقوة 2.5 على سلم ريشتر تنفصل عن موقع الرجات الأولي بجهة المرناقية حيث تم تحديدها بالوطن القبلي بجهة نابل .

- ثم رجة أخرى عرض البحر على الساعة 07:01 و ذلك بقوة 3.6 على سلم ريشتر من جهة سواحل القطر الشقيق الجزائر .

- على مستوى النشاط الزلزالي بالعالم فقد سجلت محطات المعهد رجتان هامتان :

- الأولي بقوة 4.4 على سلم ريشتر على 07:23 بجزيرة قبرص و التي لا تهم بطريقة مباشرة البلاد التونسية .

- رجة على الساعة 07:59 بقوة 6.1 على سلم ريشتر بوسط الآلسكا .

هذه الرجات البعيدة ليس لها تأثير مباشر على البلاد التونسية.

وبين المعهد بأن الرجات التي تقع على تراب البلاد فلها تأثير مباشر يتم تقديره حسب سلم ريشتر و تعد هذه الرجات زلازل خفيفة ليس لها تأثير مدمر أو خطورة على السطح و ذلك لضعف القوة التي تتسم بها هذه الرجات الأرضية .

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