تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه بتاريخ 14جوان 2020، تمّ إجراء 985 تحليلا مخبريا من بينها 01 تحليل في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 60872.

وقد تم تسجيل 14 حالة إصابة جديدة : 01 حالة محلية (من المخالطين للحالة المؤكدة المسجلة مؤخرا) و13 حالة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم وهم موجودون في مراكز الحجر الصحي الإجباري، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1110 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 999 حالة شفاء و49 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و62 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

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